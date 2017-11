Eesti naiste käsipallikoondis kohtub kahel korral Soomega

Juba suvel uueks peatreeneriks nimetatud Martin Noodla on saanud koondise kandidaatidega terve sügise treeninguid läbi viia. "Koguneme tavaliselt korra nädalas ja peamine eesmärk on naistele näidata perspektiivi. Et nad leiaksid endas motivatsiooni ja näeksid, et naiste käsipallil on Eestis tulevikku," sõnastas Noodla esmase eesmärgi."Seni on kõik suurepäraselt toiminud – suhtumine on olnud super, trennidest jäädakse eemale ainult väga mõjuvatel põhjustel, meeleolu on hea ja kõik löövad tõsiselt kaasa," kiitis Noodla. "Õppimishimu on suur ning keegi ei karda praegust musta, ent vajalikku tööd. Nimetame esimest hooaega ülesehitusperioodiks."

Erinevalt Eestist osaleb Soome naiskond ka rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Viimati mängiti sel suvel 2018. aasta EM-valikturniiril, kus jäädi alla nii Kreekale kui Fääri saartele. Peatreener Tommy Suoraniemi juhendamisel Tallinna sõitvas koosseisus on kuus mängijat Rootsi klubidest, sealhulgas kaks sealsest meistriliigast.

Viimaste hulka kuulub ka kohalik tulevikulootus, 17-aastane Ellen Voutilainen, kes siirdus suvel mulluse pronksitiimi Skuru IK reservide ridadesse. Teine Rootsi kõrgliigas esinev – ja sealt pidevalt mänguaega saav – pallur on Alexandra Roos Skara HF-st. Eestlannadest mängib kõrgeimal tasemel Alina Molkova, kes Islandi esiliigas visanud kuue mänguga 60 väravat!

"Võibolla need mängud tulevad meie jaoks veidi vara, aga millalgi peab ikka esimene kord olema," sõnas Noodla. "Soome on noor ja kiire naiskond, aga ega me liigselt nende suunas vaata. Tulemus pole antud hetkel tähtis, olulisem on luua meie koondise mängupilt ja näidata, mis suunas peame edasi liikuma."

Eesti koondis pidas neljapäeval treeningmängu Aruküla/Audentese meeskonnaga ja tulemusest tähtsamaks pidas Noodla võistkondliku koostöö lihvimist. "Me pole taktikale üldse rõhku veel pannud, pigem üritanud individuaalset tehnikat ja füüsilist poolt parandada," selgitas Eesti peatreener. "Oleme kõigile teinud isiklikud plaanid, rääkinud õigest toitumisest ja vigastuste ennetamisest."

Eesti koondise koosseis Soome vastu:

Alina Molkova (Reykjaviki Vikingur), Marjette-Maie Münster (SK Tapa/Aarhus Handball Academy), Linda Veski, Anastassia Volkova, Jekaterina Tšerneštšuk, Maarja Põldver, Kim-Ly Hoang, Marie Urvik, Antonina Baljakina, Alina Chernikova (kõik Reval-Sport), Edi Roosimägi, Janeli Patrail, Helena Anijalg (kõik Põlva Käsipalliklubi), Merit Moro, Anneta Jefimova (mõl. HC Tallinn), Mia-Marii Tedrekull (SK Tapa). Peatreener Martin Noodla, treenerid Ainar Estra ja Ragnar Põldma.