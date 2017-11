Ümbersündinud Valencia himustab taas kohta Hispaania hiidude seas

Eelmist liigahooaega kolme järjestikuse kaotusega alustanud ning veel 18. voorus väljalangemistsoonist koha võrra kõrgemal olnud Valencia suutis lõpuks tõusta 12. positsioonile, vaatamata sellele, et endale lubati lüüa klubi negatiivset rekordit tähistavad 65 väravat. Sellel hooajal istus meeskonna peatreeneritoolile Marcelino Garcia Toral ning erinevus lähenemises ja mängustiilis on olnud märgatav.

"Juba tema esimesel treeningul tundsin midagi teistsugust," rääkis suvel lahkumisplaane pidanud klubi kapten Dani Parejo oktoobris. "Mitte ainult Marcelino, vaid ka tema abitreenerite puhul. Mind rabas see, kuidas me treenisime ja kuidas nemad jalgpalli nägid. Ma ütlesin endale, et ma ei tohi oma karjääris ühtegi aastat raisata ning koos temaga mitte töötada!"

Marcelino’s starvation treatment steering Valencia out of their lean years | By @sidlowe https://t.co/C8Z92ZoGos — Guardian sport (@guardian_sport) October 23, 2017

Erinevalt 13 meeskonnakaaslasest jäi Parejo klubisse ja on väljakul agressiivselt rünnakule tungival ja kiiret söödumängu harrastaval meeskonnal aidanud senisest 12 matšist võita üheksa. Kui Valencia lõi Mestallal Sevillale neli vastuseta jäänud väravat, oli vastaste peatreeneri Eduardo Berizzo seletus justkui enesestmõistetav: "neid oli rünnakul lihtsalt võimatu peatada."

Marcelino käe all on uue hingamise saanud teisedki mängijad. Möödunud hooajal Inglismaal West Ham Unitedis laenul olnud ning seal 11 mänguga kuivale jäänud tipuründaja Simone Zaza on üheksa tabamusega praegu Hispaania väravaküttide edetabelis Lionel Messi (12) järel teisel kohal, resultatiivsed on olnud ka Rodrigo (7) ja Santi Mina (5). Talendikas portugallane Goncalo Guedes, kes pidi Pariisi Saint-Germainis leppima pingipoisi ametiga, on sellel hooajal üks La Liga säravamaid nimesid.

Pühapäeval ei saa Marcelino mängijad Mestallal juhendada, sest teenis Valencia eelmises liigamängus Espanyoli vastu punase kaardi. Valencia jääb lootma, et 55 000 inimest mahutav kodustaadion sütitab meeskonnas leegi, mida Barcelona kustutada ei suuda. "Mestallast saab katel täis müra ning fännid võivad meid võiduni motiveerida," arvas paremkaitsja Martin Montoya intervjuus kohalikule raadiojaamale. "Me ei jõua pühapäevast mängu ära oodata ja oleks hiilgav, kui saaksime Barcelonast tüki hammustada."

Pärast Valencia viimast liigavõitu 2004. aastal on omavahel tiitleid jaganud vaid Barcelona ja Madridi Real, sekka ka Atletico ootamatu võit 2014. aastal. Hooaja esimeses pooles on kohtade jagunemisest loomulikult vara rääkida, aga pühapäevane võit oleks nii Barcelonale kui neist juba kümne silma kaugusele jäävale Madridi Realile parajaks tormihoiatuseks. Suurepärane algus on üllatanud ka 2002. ja 2004. aasta triumfide ajal klubi väravat kaitsnud Santiago Canizarest: "see, mis praegu toimub, on hullumeelne!"

Valencia ja Barcelona kohtumine algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 21.45.

La Liga tabeli ülemine ots Autor: www.laliga.es