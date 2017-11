Lisaks Eestile ja Iisraelile kuuluvad H-valikgruppi veel Suurbritannia ja Kreeka, omavahel mängitakse nii kodus kui võõrsil. Iga valikgrupi kolm parimat koondist pääsevad valikturniiri teise ringi, kus moodustatakse neli kuuest meeskonnast koosnevat gruppi. Kolm parimat tagavad koha MM-finaalturniiril, mis toimub 2019. aasta septembris Hiinas.

Juba esmaspäeval võõrustab Eesti Kalevi Spordihallis Suurbritanniat. Enam kui kümneaastase pausi järel taas olukorras, kus valikmängud peetakse klubihooaja sees ja mitte suve lõpus. "Koondis on ju tegelikult vabatahtlik, aga koondist on ikka hea esindada ja saab olema tore nädal," lausus Rain Veideman nädala alguses ERR-ile.

Vigastuse tõttu jäävad koondisest eemale Siim-Sander Vene, Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar ning Janari Jõesaar.

Poolteist kuud ametis olnud Iisraeli koondise peatreener Oded Kattash kiitis mängu eel Eesti koondist ning ütles, et neid ootab tänases mängus suur väljakutse. "Mulle on Eesti koondis muljet avaldanud, nad teevad väga head tööd," sõnas Kattash eile õhtul. "Nende mängujuht on koondise mootor, ta on hea viskekäega, aga hästi viskavad ka Eesti pikad. Paljude liikumiste ja kõrge intensiivsuse tõttu üritame nende tempot alla tõmmata."