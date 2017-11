Vägev line-up: Simple Sessionil võtavad mõõtu X-Mängude BMX- ja rulavõitjad

Juba kahe kuu pärast pöörduvad kogu maailma tänavaspordiaustajate pilgud Tallinna, et elada kaasa enam kui 30 riigi parimate trikiratturite ja rulatajate pingelisele mõõduvõtmisele Simple Sessionil. Maailma üheks kõige oodatumaks BMX-sündmuseks peetava ning Euroopa suurima iga-aastase rulavõistluse osalejate nimistu saab tuleval aastal olema erakordselt muljetavaldav – Eestisse saabuvad oma parimaid oskusi näitama ning 2018. aasta võistlushooaega avama lõppeva aasta X-Mängude kõikide Simple Sessionil esindatud alade võitjad.



Nii on BMXis Simple Sessioni võistlejate nimekirja kinnitatud juulikuus Minneapolises toimunud suviste X-Mängude 2017. aasta BMX pargisõidu 23-aastane mehhiklasest kuldmedalist Kevin Peraza (kahekordne Simple Sessioni võitja) ning BMX tänavasõidu võitja, 27-aastane ameeriklane Garrett Reynolds (kolmekordne Simple Sessioni võitja). Rulasõidus asuvad Tallinnas oma ala tipptaset demonstreerima X-Mängudel rula tänavasõidu kinni pannud 23-aastane brasiillane Kelvin Hoefler (Simple Sessioni hõbemedalist) ning pargisõidus võidu enda nimele kirjutanud 19-aastane ameeriklane Alex Sorgente, kes saabub Simple Sessionile esimest korda.



Kui läinud aastal oli Simple Sessionil osalenud sportlastel kamba peale ette näidata 45 eri toonides X-Mängude medalit, siis tänavune statistika selgub õige pea – võistlejate nimekiri, kuhu kuulub lisaks X-Mängude tänavustele sangaritele veel kümneid oma ala tippe üle ilma, avalikustub jooksvalt kuni võistlusteni välja.



Võimaluse tippkonkurentsis silma paista saavad ka Eesti ja lähinaabrite talendid: Simple Session 18 kvalifikatsioonvõistlused on tänaseks juba toimunud Lätis ning leiavad peatselt aset Leedus, Soomes, Rootsis ja Eestis.



"Kuigi võistlejate nimekirjad on läbi Simple Sessioni 18 aasta esindanud maailma koorekihti, siis kogu värske X Games'i kuldmedalite rivi on meie ajaloos tõesti esmakordne sündmus. On suur rõõm, et meie publikul õnnestub just Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta puhul Saku Suurhallis oma silmaga nii võimsat seltskonda ühe katuse all võistlemas näha – ja meie parimatel nendega mõõtu võtta," sõnas Simple Sessioni üks peakorraldajatest Mario Kalmre.



Kalmre märkis, et Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta Simple Sessioni võistlused toimuvad lisaks esmakordselt ka olümpiamängude ootuse tähe all, sest nii rula pargi- ja tänavasõit kui ka BMXi pargisõit on lisatud Tokyo 2020 ametlikku programmi.

Simple Sessioni tarbeks Saku Suurhalli rajataval hiiglaslikul võistlusväljakul toimuvad tulised vaatemängud lööb lahti laupäev, 3. veebruar, mil terve päeva jooksul toimuvad Saku Suurhallis nii rula- kui ka BMXi kvalifikatsioonid ning sõitmas näeb kõiki võistlusele pääsenud Eesti sportlasi. Pühapäeval, 4. veebruaril vallutavad pargi juba sõelale jäänud võistlejaid, kelle osalusel kulmineerub Simple Session võimsate finaalidega, millele paneb punkti auhinnatseremoonia. Taas näeb võistlustel vahepalaks ka Eesti pealekasvava põlvkonna meelisala ehk tõukerataste demonstratsioonsõite.



Päev pärast võistlusi on esmakordselt üle aastate park avatud kõikidele tänavaspordihuvilistele.