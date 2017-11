Allar Levandi: ma ei julge ennast Ilvesega võrrelda

Levandi meelest on Ilves arenenud. "Ta suudab suusasõidus tippude tempo ära kannatada," rõõmustas Levandi. "Noore mehena on ta lõpukiirus hea. Kahevõistluses võib kõike juhtuda. Kord puhub tuult siit, siis sealt. Kui Kristjan tuleks 20 sekka, siis see oleks juba hea."

Levandi CV on aukartust äratav, kuid Ilvese ette ta seda niisama ei viska. "Ma ei julge ennast temaga võrrelda," jäi Levandi tagasihodlikuks. "Olümpial on meil koorem asetatud noortele, aga kui Ilvesel hästi ei lähe, siis anname selle talle andeks."

