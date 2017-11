Kuuba ja Rüütel kohanevad täiskasvanute taseme konkurentsi ning tempoga

Kaks aastat tagasi juunioride EM-il paarismängus pronksi võitnud Kristin Kuuba ja Helina Rüütel alustasid septembris oma teist hooaega täiskasvanute klassis. See nõuab kohanemist, sest konkurents on kõva. "Praegu meil on hea saal, head treenerid ja tingimused," ütles Rüütel ETV spordisaatele. Kuuba lisas: "Täiskasvanute klassis on tase ja tempo hoopis midagi muud, kui noorte seas. Praegu kohaneme sellega."

Tänavusel sulgpalli MM-il tegid Rüütel ja Kuuba debüüdi ja said eestlastest kõrgeima, 17. koha. Avamatšis alistati endast 20 kohta kõrgemal olev Saksamaa paar, teises ringis kaotati Euroopa pronksivõitjatest venelannadele.

Samas on edusamme tehtud ka üksikmängus, eelmisel nädalavahetusel saavutas Kuuba karjääri parima tulemuse, kui jõudis Euroopa karikaetapil finaali. Rüütlil on ette näidata Euroopa karikaetapi kolmas koht.

Põhiaur võiks Rüütli arvates minna aga siiski paarismängule. "Eks lähiajal otsustame, aga mulle meeldib paarismäng rohkem," tunnistas Rüütel.

Lähituleviku plaanid on praegu selged. "Treenime Tartus, kuhu on kogunenud kogu Eesti paremik," rõõmustas Kuuba.