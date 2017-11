Kalev/Cramo uus loots: loodan, et mu peamised kordaminekud on alles ees

40-aastase leedulase Donaldas Kairyse esmakohtumine Kalev/Cramoga toimus täna õhtuses trennis ja olukorras, kus puudu olid koondises mängivad pallurid. Kalevit loeb ta heaks meeskonnaks ja VTB-liigas osalemine oli üheks oluliseks põhjuseks, miks ta klubi pakkumise vastu võttis. Mängijatest ja klubi stiilist ta täit ülevaadet veel ei oma.

"Ma ei tea hetkel palju, olen vaadanud vaid üht mängu paar nädalat tagasi. See oli kohtumine Zeniidiga, kus Kalev mängis hästi," ütles Kairys ETV spordisaatele. "Olen saanud ka eelmise peatreeneri arvuti koos skautingu ja mängudega ning lähipäevadel hakkan sellega tutvuma."

Kairyse eemärgiks on kodune tiitel ja hoolimata VTB-hooaja kehvast algusest seal ikkagi play-offi jõudmine. "Olen siin esimest päeva ja tean, et mängijad on just tulnud tagasi väikeselt puhkuselt," rääkis leedulane. "Järgmised paar päeva kuluvad üksteisega tutvumisele, ootame koondise mängijaid tagasi ja siis paneme paika oma tugevad ja nõrgad küljed."

Teenistusleht on Kairysel soliidne, ta on tiimi liikmena olnud osaline San Antonio NBA tiitlivõidus, töötanud abitreenerina Leedu koondise juures ja pidanud peatreeneri ametit Riia ASK-s, Minski Tsmokis, ku juhendas ka Branko Mirkovici ja Czarni Slupskis. Ometi usub ta, et uuremad kordaminekud alles tulevad.

"Loodan, et peamised kordaminekud on alles ees, sest loen end alles nooreks treeneriks, aga praegu olen ma siin ja see on minu põhitöö," lisas Kairys.