Toyota tiimiboss Tänaku palkamisest: pidime kuulama jaapanlasi

Mäkinen tunnistas, et Ogier oleks nende jaoks olnud turvaline valik. "Sebastien on tipus ning võib sõita veel aastaid," arutles Mäkinen. "Ogier oleks olnud kindel valik, kuid peame kuulama jaapanlasi."

"Otil pole nii palju võite kui Sebastienil, kuid see teebki temast näljasema sõitja kui Ogier," ütles Mäkinen. "See on Toyota filosoofia."

