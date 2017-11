Kinnitati käsipalli karikanädalavahetuse ajakava

Pühapäeval peetakse esmalt pronksimäng ning kell 14.00 algab 2017. aasta Eesti karikavõitja selgitamine. Trofee mängitakse iseseisvas Eestis välja 26. korda. Seni on Serviti ja Kehra võidutsenud kümnel, Tallinna Oskar kahel ning Viljandi HC, Reval-Sport/TTÜ ja Chocolate Boys korra. Viimsi on karikafinaali jõudnud seitsmel puhul, ent alati kaotajana lahkunud.

