VIDEO | Täna 15 aastat tagasi naasis Luis Figo raevunud Nou Campile

Portugali talent liitus Barcelonaga 1995. aastal, täitmaks Michael Laudrupi lahkumisest tekkinud tühja kohta. Uus Barcelona prints mängiski end viie hooajaga katalaanidest fännide ja meeskonnakaaslaste südamesse, koguni niivõrd sügavale, et 1998. aasta liigavõidu järel pandi talle tähendusrikkalt pähe Hispaania kuningakrooni koopia ning Pep Guardiolast sai tema tütre Daniela ristiisa.

Aastatuhande lõpus hakkas Figo aga tundma, et Barcelona juhatus ei hinda teda piisavalt. "Kui sa ei tunne, et sinu panust hinnatakse sajaprotsendiliselt ning kui sul on teisi pakkumisi, hakkad sa muutustest mõtlema. Nii ka läks," kirjeldas Figo selle aasta veebruaris La Liga kodulehele 2000. aasta suve. Figo väljavalituks osutus Madridi Real - Barcelona vihatuim rivaal, nii sportlike, ajalooliste kui ühiskondlike põhjuste tõttu.

Reedetud Barcelona fännid ei kavatsenud Figol lasta puhta nahaga pääseda. Kui portugallane naasis 2000. aasta oktoobris Reali valges särgis esmakordselt Nou Campile, saadetuna kõrvulukustavast vilekoorist ja tribüünidelt rahena alla sadanud prahist, ei soostunud ta nurgalööke enda peale võtma. Sellegipoolest pidas ta terve kohtumise vastu ning meeskonnakaaslane Ivan Campo tõdes kohtumise järel, et Figo esitus oli "vapper".

