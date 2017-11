Noored sulgpallurid said EM-i võistkondlikul võistlusel 9. koha

Kokkuvõttes jäi Eesti 36 riigi konkurentsis jagama 9. kohta. „Me suutsime ennast täna hästi kokku võtta ja enamikes mängudes anda esimesele paigutusele arvestatavaid lahinguid. Kokkuvõttes võib jääda turniiriga rahule, sest saavutasime oma eesmärgi tulla alagrupis teiseks. Võime tunda heameelt, et meil on kasvamas peale mängijad, kes suudavad just oma tehniliste oskustega ja mitte ainult füüsilisega tugevate sulgpalli riikide mängijaid surve alla panna,“ võttis treener Kaljumäe turniiri kokku.

