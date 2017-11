Raul Must pääses MK-etapil kaheksandikfinaali

Sulgpalli maailmakarikaetapil Šotimaal on Raul Must jõudnud kahe võiduga kuueteistkümne parima sekka.

Üheksanda asetusega Must (BWF 62.) alistas avaringi inglase Ross Greeni 21:15, 21:8. Täna oli vastaseks samuti Inglismaa esindaja Joel Douse (BWF 436.), kellega tuli Eesti esireketil rohkem vaeva näha, kuid mängu tulemus jäi Musta kasuks 21:17, 21:17.

"Tänane mäng oli ebastabiilne ja kärsitu, tahtsin liiga kiirelt punkte lüüa. See tuli sellest, et olin mängus favoriit ja mõtetega juba natuke järgmises kohtumises. Aga õnneks suutsin geimi lõppudes end kokku võtta ja paremuse maksma panna, sest nii sageli võivadki üllatuskaotused sündida," sõnas Must peale mängu sulgpalliliidu pressiteate vahendusel.

Kaheksandikfinaalis on Musta vastaseks kolmanda asetusega Emil Holst (BWF 39.) Taanist. Musta ja Holsti omavaheliste seniste mängude seis on viigis 2:2. "Homme lähen realiseerima oma treeningut ja täie jõuga mängima. Vastane on siiski maailmaklassist ja võitu ennustada on raske," arvas Must järgmisest kohtumisest.