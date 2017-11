Väravakangelane Liivak: vahepeal mõtlesin, et enam ei jaksa

Kohtumise ainsa värava lõi Frank Liivak 29. minutil. "Martinilt tuli väga hea pall, edasi ei saanudki ma täpselt aru," meenutas Liivak tabamust. "Põrkasin väravavahiga kokku, ma ei tea, kas oli penaltiolukord või mitte, aga maas pikali lamades nägin palli ja sain selle ilusti sisse veeretatud."

Kolmest Okeaania turnee kohtumisest on Eesti jaoks selja taga kaks, enne Vanuatut alistati Fidži 2:0. "Ma arvan, et tegu oli isegi tugevama meeskonnaga, minevikus on Vanuatu vist nendes mängudes ka tugevam olnud," iseloomustas Liivak vastaseid. "Esimesed 20 minutit oli paras ehmatus, jooksime pallil järgi. Kogu aeg on olnud vihmane ilm, aga mänguks tuli päike välja ja mõjutas meid rohkem. Õnneks tuli värav mõnes mõttes väga õigel ajal, pärast seda tulid nemad nö maa peale tagasi ja meie hakkasime rohkem palli hoidma. Vanuatu mängijate individuaalne tase oli päris hea, aga tiimina olime meie täna paremad."

"Individuaalselt oli see üks mu raskemaid mänge," kinnitas Liivak. "Teatud minutitel mõtlesin, et ausalt enam ei jaksa, aga siis läks oluikord paremaks. Täna olin rohkem statistiline mängija, lõin värava ära, aga sooviksin paremat mängupilti."