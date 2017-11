Reim: ükski debütant pole ansamblist välja jäänud

"Iga võit on teenitud, ükskõik, kui raske see poleks," kinnitas koondise peatreener Martin Reim. "Täna oli natuke omapärasem mäng, vastane oli suhteliselt agressiivne ja ettepoole suunatud. Kuue-seitsme mehega seisid meie kaitseliinil ja tagusid pikki palle liini taha, selles mõttes oli mäng teistsugune kui oleme harjunud. Peamegi selliseid mänge oma kasuks pöörama. Esimesel poolajal õnnestus üks värav lüüa, teisel poolajal oli mitmeid võimalusi, kus oleks võinud mängu lõplikult enda kasuks pöörata. Kaitses saime tublilt hakkama, kuigi esimesed viisteist minutit olid päris rasked."

Turnee avamängus alistas Eesti Fidži 2:0. Reimi sõnul ei saa vastaseid omavahel võrrelda. "Kui Fidži tuli mängima suhteliselt ettevaatlikult ja kaitsvalt, siis Vanuatu vastupidi - kõrge surve ja pressiga. See oli meile küll teada, aga mängijatele siin oludes võib-olla natuke harjumatu. Alguses ei saanud ees palli püsima ja momente luua, aga nii, kui mõned paremad söödud ettepoole läksid ja ründajad jooksma said, tekkis ka võimalusi."

Okeaania turnee kahe mänguga on koondise eest väljakul käinud kõik kaheksa potentsiaalset debütanti. Kuidas on Reim nende esitusega rahul? "Ega siin ühe-kahe mängu pealt mingeid lõplikke järeldusi teha saa," tõdes Reim. "Vastased ja stiil on erinevad, aga kindlasti saab mingi pildi ette. Keegi ei ole ansamblist täiesti välja jäänud. Mõnel mängijal läheb lihtsamalt, mõnel raskemalt; mõni saab paremini hakkama, teine mitte nii kergelt. Eks igale mängijale sobib erinevalt ka vastane, täna oli kergem mängida neil, kes on füüsiliselt tugevamad ja agressiivsemad."