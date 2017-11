Rapla sõlmis lepingu suvel Eesti vastu mänginud Kosovo koondislasega

Viimase mängija leidmisega ei ole treenerid soovinud kiirustada ning laupäeval Raplasse jõudev mängujuht on lepingukohaselt esialgu üheks kuuks testimisel.

Portugalis sündinud, kuid Ameerikas kasvanud Jaren Sina on mänginud nii Seton Hall Ülikoolis kui ka Georg Washingtoni Ülikoolis, peale mille lõpetamist otsustas ta tulla mängima Euroopasse.

Vanemate päritolu on andnud mängijale võimaluse omada nii Ameerika kui ka Kosovo kodakondsust, mistõttu sai ta sel suvel esindada Kosovo koondist. Jaren Sina mängis augustis Saku Suurhallis MM-eelkvalifikatsiooni mängus ka Eesti koondise vastu.

Meeskonna mänedžer Jaak Karp pressiteate vahendusel: "Jaren on meie radaril olnud juba augustikuust saadik, aga tahtsime enne lõpliku otsuse tegemist omada võimalikult head pilti enda meeskonnast, millist mängijat täpselt vajame. Nüüd tunnemegi, et Sina võiks olla see õige puuduv lüli. Kuigi tegemist on Ameerikas korvpallihariduse saanud mängijaga, siis ometi on tal väga tugevad seosed ka Euroopa korvpalliga - tema treeneriametit pidav isa mängis Euroopas 16 hooaega professionaalset korvpalli ja ise on ta esindanud Kosovo koondist. Seetõttu usume, et Euroopa korvpalliga sulandumine käib tema jaoks lihtsalt ja me ei pea kuu möödudes uut meest otsima."