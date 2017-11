Latvala hoiatas: Tänaku harjumine Toyotaga ei pruugi tulla lihtsalt

Latvala tuli Toyotasse eelmise aasta lõpus, aga tegi kõvasti tööd, et masinat enda käe järgi seadistada. "Ma olen töötanud selle nimel, et teha Yarisest minu auto," lausus soomlane väljaandele Motorsport News. "Ja nüüd peab Tänak uue autoga harjuma."

"Ma arvan, et meil tuleb meeskonna sees üsna palju võitlust, aga ma usun ka, et meil on järgmiseks hooajaks tugev tiim. Ma tean, et tahan tulla maailmameistriks ja selleks pean olema kiirem kõigist, sealjuures temast."

Latvala hoiatas eestlast, et M-Spordist Toyotasse tulek ei pruugi minna libedalt. "Ma olin Fordis üsna palju aastaid ja siis oli raske Volkswagenisse hüpata," meenutas soomlane. "Aga Toyotasse tulek oli juba lihtsam, sest mul oli tiimivahetuse kogemus olemas."

"Tänaku jaoks on M-Spordist Toyotasse tulek esimene suur muudatus ja kohanemine võib olla veidi raske, kui oled ühes tiimis nii kaua aega olnud," leidis Latvala.

Suure osa karjäärist Fordil kihutanud soomlane liitus Volkswageniga 2013. aastaks ja veetis Polo roolis neli hooaega.

"Kui ma läksin Volkswagenisse, siis oli mul veidi tunne, et see on Sebastien Ogier' meeskond. Ta oli seal olnud algusest peale. Kui sa oled kiirem [kui su võistkonnakaaslane], siis on kõik okei, aga kui kui mitte, siis jääd veidi varju."

Tänak tunnistas, et astub sammu tundmatusse. "Pean harjuma uute inimeste ja uue tiimiga," lisas ta. "See on suur töö. Ma ei tea, kui raske on esimene tiimivahetus - ma ei ole seda veel teinud!"