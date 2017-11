Tanel Leok moodustab MM-sarja oma tiimi

"Võib öelda, et aastaeelarve on põhimõtteliselt koos. Mõned läbirääkimised on veel pooleli, kuid eks lisavahendeid tuleb alati juurde hankida," ütles Leok, kellel on uueks hooajaks viis-kuus suuremat sponsorit Eestist ja piiri tagant, vahendab Delfi.

Uuel hooajal üritab Leok tasapisi püsti panna oma meeskonda ning kaasata sinna ka andekaid Eesti noorsõitjaid.

"MM-sarjas teevad küll ilma suuremad tiimid, aga kuskilt tuleb ju alustada. Mõlgutan mõtet, et võiks midagi püsivamat üles ehitada. Tahan järgmisel aastal endaga kaasa võtta ühe 125-kuubikulistel sõitva noore," valutab Leok ka järelkasvu pärast südant.

"Suurte krossiriikide kasvandikel on lihtsam jalga ukse vahele saada, aga väiksest Eestist pildile pääseda väga raske, sest meie mootorrataste turg on lihtsalt niivõrd väike."