Eesti curlingunaiskond alustab täna võitlust EM-il A-gruppi pääsu eest

Alagrupi liidri, Norra võistkonna vastu algas mäng Norra kolme punkti rööviga, edasi mäng võrdsustus ja kaks vooru enne lõppu oli seis viigis 7:7. Viimased kaks vooru kuulusid aga Norrale ja tulemusega 7:11 mäng lõppeski.

Eesti naiskond asub B-grupis 2. kohal Norra järel 6 võidu ja 2 kaotusega, kuid täna tuleb Eestil mängida tehnilistel põhjustel varem ära jäänud mäng Leeduga, mille tulemus Eesti positsiooni B-grupis enam ei mõjuta.

Olulisem on see, et Eesti naiskonna jaoks algab täna õhtul võitlus A-gruppi pääsu eest ning Eesti vastaseks on B-grupis 3. koha saanud Läti naiskond. Teises paari lähevad vastamisi Norra ja Soome. Mõlema mängu võitjad tagavad pääsu järgmine aasta Tallinnas toimuva EM-i A-gruppi. B-grupi võitja omakorda saab võimaluse mängida ka MM-i kvalifikatsioonis.

Eesti naiskonna peamine eesmärk, säilitada koht B-grupis, on seega saavutatud ning Eestile on kindlustatud koht järgmise aasta EM-il, mis toimub Tallinnas.

Eesti curlingumeeskonnal ei ole jätkuvalt kirjas ühtegi võitu, eile kaotas võistkond Inglismaa esindusele ekstra voorus tulemusega 6:7. Eesti meeskonnale oli see juba neljas ühepunktiline kaotus, millest kolm on tulnud just ekstra voorus. Täna on meeskonnal ees viimane kohtumine Hispaania meeskonnaga.

Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 46 võistkonda, neist 26 meeste ja 20 naiste arvestuses. Uued Euroopa meistrid curlingus selguvad 25. novembril.