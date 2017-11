Eesti jalgrattur sõlmis lepingu USA klubiga

Kolm hooaega Prantsuse Pro Continental tiimis Delko Marseille Provence KTM pedaalinud Laasi arvel on elukutseliste leeris kaks võitu. Tunamullu võitis 24-aastane sprinter Tour of Estonial etapi ja krooniti ka üldvõitjaks, vahendab Rattauudised.ee .

