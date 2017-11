Boston Celticsi võimas seeria katkes, Markkaneni õhtu läks lörri

Tulemused: Charlotte - Washington 129:124, Cleveland - Brooklyn 119:109, Philadelphia - Portland 101:81, Atlanta - LA Clippers 103:116, Miami - Boston 104:84, New York - Toronto 108:100, Houston - Denver 125:95, Memphis - Dallas 94:95, Minnesota - Orlando 124:118, New Orleans - San Antonio 107:90, Oklahoma City - Golden State 108:91, Phoenix - Milwaukee 107:113, Utah - Chicago 110:80, Sacramento - LA Lakers 113:102.

