Suur žest: Rakitic soovis oma koha MM-il loovutada

Erinevalt Itaaliast jõudis Horvaatia finaalturniirile. "Iga laps, kes looks oma unistuste meeskonna, paneks Buffoni väravasse. Kui nägin teda pärast Itaalia mängu pisarates, tahtnuks talle öelda, et mine MM-ile minu asemel."

"Buffon on tõeliselt eriline, kõik austavad teda. Mul on väga kahju, et tal ei ole võimalust mängida MM-finaalturniiril," lausus horvaat Rakitic Meistrite liiga mängu pressikonverentsi eel. "Kui oleks võimalik, loovutaksin talle oma koha."

