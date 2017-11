Mõtetega sünnituse juures olnud jalgpallur lõi kähku värava ja tormas haiglasse

Wigan kohtus koduväljakul Doncaster Roversiga ja asus avapoolajal 2:0 juhtima, seejuures teise värava lõi üleminutitel Colclough.

Poolajal sai mängija teada, et tema lapseootel kaasa on läinud haiglasse, kuid Colclough läks esialgu tagasi väljakule ja lõi 58. minutil seisuks 3:0. Seejärel vahetati pallur välja, et ta õigeks ajaks sünnituse juurde jõuaks.

Otsejoones ja täisvarustuse haiglasse jõudnud mängumees jõudis pärale pool tundi enne oma teise lapse, poja Harley Thomase sündi.

"See on suurepärane tunne ja ma ei oleks osanud paremat soovidagi," sõnas 22-aastane inglane BBC Radio Manchesterile. "Käisime samal päeval uuringul ja meile öeldi, et mõni päev läheb veel aega ning me ei muretsenud liialt. Aga kui [tribüünil olnud] isa andis käega märku, läksin veidi paanikasse ja tormasin sinna nii kiiresti kui sain."