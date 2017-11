Telesarja võtteid eelistav O'Sullivan ei pruugi MM-il mängida

Viiekordne snuukri maailmameister Ronnie O'Sullivan võib esmakordselt pärast 1993. aastat MM-turniiri vahele jätta, sest on seadnud prioriteediks tõsielusarjas Hustle in Australia kaasalöömise.

"Ärge olge üllatunud, kui ma ei osale maailmameistrivõistlustel või UK Championshipil või sellistel turniiridel nagu Saksamaa Masters. Sest ma tean, et ma ei saa mängida igal nädalal," lausus O'Sullivan Põhja-Iirimaa lahtistel pärast Duane Jonesi alistamist teises ringis.

"Ma ei vaja järjekordset UK turniiri, järjekordset MM-i või Mastersit. Kui mu agent leiab, et mul oleks õige minna, siis lähen. Kui ma teen kaasa veel ühes Hustle'is, siis ma ei saa MM-il mängida."

O'Sullivan on alustanud tänavust hooaega suurepäraselt. Seni suurima rahasumma teeninud inglane võitis Inglismaa lahtised ja Shanghai Mastersi. Samuti jõudis ta veel kahel reitinguturniiril finaali.

"See on hea, et mul praegu hästi läheb, sest siis ei mängi MM rolli," jätkas 41-aastane O'Sullivan. "Peame lihtsalt ootama ja vaatama. Tore on omada turvavõrku."

"Pean seadma prioriteete. Ma tahan kaasa lüüa veel ühes Hustle'is, sest see on snuukrist erinev. Seal ei ole mingeid piiranguid," põhjendas inglane. "Tähtis on leida õige tasakaal. 17 päeva Sheffieldis veeta on okei, kui selle võidad, aga vastasel juhul on see lihtsalt raisatud aeg."

Traditsiooniliselt Sheffieldis Crucible'i teatrihoones peetavad snuukri maailmameistrivõistlused algavad 21. aprillil.