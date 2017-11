Vene olümpiajuht: oht disklahv saada on veel paari ala tegijatel

Täna teatas rahvusvaheline olümpiakomitee nelja Sotši mängudel kaasa teinud Venemaa skeletonisõitja diskvalifitseerimisest. Nende hulka kuulusid ka olümpiavõitja Aleksandr Tretjakov ja naiste võistluse pronks Jelena Nikitina.

Juba mitme nädala eest oli ROK tühistanud ka viie Venemaa murdmaasuusataja tulemused. Nii jäi teiste seas meeste 50 km murdmaasõidu esikohata Aleksandr Legkov.

"Ma pigem ootan samasuguseid otsuseid meie bobisõitjate ja jäähokimängijate kohta, sest see mäng käbi ühte väravasse," lausus Žukov agentuuri TASS vahendusel. "Praeguseks on peetud mitmeid Denis Oswaldi komisjoni koosolekuid ning kõik tulemused on olnud sarnased. Hetkel on raske midagi kindlat öelda."

Žukov lisas, et usutavasti lähevad edaspidisteks olümpiamängudeks diskvalifitseeritud Venemaa skeletonisõitjad asjaga edasi rahvusvahelisse spordikohtusse.

Bobisõit oli Venemaa jaoks Sotši mängudel edukas ala, sest esikoht teeniti nii meeste kahe- (Aleksandr Zubkov, Aleksei Vojevoda) kui ka neljabobil (Aleksandr Zubkov, Dmitri Trunenkov, Aleksei Negodailo, Aleksei Vojevoda).

Seejuures neljabobi diskvalifitseerimise korral tõuseks taas kullale Läti, kes peaks Martins Dukursi näol kerkima esimesele positsioonile ka meeste skeletonis. Neljabobis esindasid lõunanaabreid Oskars Melbardis, Arvis Vilkaste, Daumants Dreiškens ja Janis Strenga.