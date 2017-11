Raadik jätkab Aland Unitedis veel kaks aastat

Raadik on Alandis veetnud juba seitse hooaega ning on võitnud seal ühe Soome meistritiitli, kaks hõbedat ja ühe pronksi. Lõppenud liigahooajal tegi eestlanna kaasa kõik mänguminutid, vahendab Soccernet.ee.

"See on hea atmosfääriga hea klubi, kes aitab mängijatel paremateks jalgpalluriteks saada," kommenteeris kapten Raadik klubi pressiteate vahendusel.

Ta kiitis ka uut peatreenerit Samuel Fagerholmi: "Olen väga põnevil, et Samuel on järgmisel hooajal peatreener. Tal on head ideed ning ta aitab võistkonnal teha suuri samme edasi. Mul on temalt palju õppida. See aitab mul saada paremaks jalgpalluriks ning mängida paremini nii rahvuskoondises kui ka Aland Unitedis."