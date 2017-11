Eesti kohtub eeloleval ööl Vanuatuga, on lootust näha otsepilti

Vanuatu kohaliku telekanali ja alaliidu kinnitusel tehakse mängust otseülekanne, mille pilt saadetakse Eestisse. Kuna aga süsteemi pole olnud võimalik testida ja tehnilised probleemid on seal piirkonnas tavapärased, siis ei saa Eesti Jalgpalli Liit varasemale kogemusele tuginedes garanteerida, et otsepilt tõrgeteta kohale jõuab.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel