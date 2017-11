VIDEO | Kahevõistluse täht Rydzek sattus mäel verdtarretavasse situatsiooni

Kokku on Rydzekil koguni kuus MM-kulda, sest kaks aastat varem Falunis võitis ta normaalmäe võistluse ja võistkonnavõistluse. Lisaks on tal olümpiahõbe ja -pronks vastavalt Sotši ja Vancouveri teatevõistlustelt.

"See hetk, kui järsku on sinu ees rajal üks tundmatu suusk," kirjutas eelmisel talvel Lahti MM-il neli kulda võitnud sportlane sotsiaalmeedias. "Täna tänan oma kaitseinglit."

A post shared by Johannes Rydzek (@rydzekjo) on Nov 20, 2017 at 8:28am PST

