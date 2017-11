Citroeni boss: me ei suutnud Ogier'le tehtud pakkumistega konkureerida

Kuu aja pärast 34-aastaseks saav viimase viie MM-hooaja tšempion sõitis Citroeniga ka aastani 2011, aga lahkus siis Volkswageni palgale. Prantsuse autotootja ebaõnnestunud hooaja järel loodeti Ogier tagasi palgata, aga see ei läinud läbi.

"Me tegime pakkumise, aga see polnud küllalt hea," tunnistas Matton väljaandele Motorsport.com. "Me ei suutnud võistelda ülejäänud talle tehtud pakkumistega."

Sellegipoolest loodab, et Ogier ei otsustas sarjas kihutamisest loobuda. "MM-sarjale on ta väga väärtuslik," jätkas prantslane. "Ma loodan, et ta lööb ka järgmisel hooajal kaasa."

Ogier' saatus arvatakse paika saavat kuu lõpuks. "Ma ei mängi mänge ega õrrita niisama. Mulle ei meeldi inimestel oodata lasta, aga hetkel pole midagi öelda," lausus ta eelmisel nädalavahetusel Austraalias.

"Ma olen 99 protsenti otsustanud, aga võin öelda, et variant on kas lõpetada või jätkata oma praeguses meeskonnas," sõnas lõppeval hooajal M-Spordi värve esindanud piloot.

Citroeni võistkonna tänavused sõitjad Kris Meeke, Craig Breen, Stephane Lefebvre ja Khalid Al-Qassimi peaksid lepingu järgi jätkama ka tuleval aastal.