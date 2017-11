Karl Mööl: Okeaanias mängitakse väga spontaanset jalgpalli

Eesti jalgpallikoondise järgmine vastane Okeaania turneel on Vanuatu, kes asub maailma edetabelis 188. kohal. Mäng algab Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul kell 5. Üheks Eesti koondise kogenumaks Okeaania turneel on 25-aastane äärekaitsja Karl Mööl.

"Liiga tähtis see (minu) roll ei ole, sest liiga palju kogemust mul A-koondises pole. Aga ma tunnen ennast ära sama vanana, kui praegu on meie nooremad mängijad. Selline elevil, ärevus ja huvitav olukord. Eks ma proovin nendega suhelda ja meeleolu hea hoida," tahab Mööl noorematele kolleegidele abiks olla.

"Kliima on kindlasti raske. Palav ilma ja õhuniiskus on piisavalt kõrge. Kui sul on kohustused mängus, siis sa üritad neid täita, aga samas tuleb olla tähelepanelik. Iga vale liigutus väljakul võtab kõvasti rohkem energiat, mis võib kogu esitust mõjutada. Energiat tuleb targalt jagada," lisas Mööl.

Mööli sõnul on Okeaanias mängitav stiil Eesti mõistes väga harjumatu. Mängitakse väga vaba jalgpalli, kus platsil olles piiranguid mängijatele ei seata: "Väga spontaanne jalgpall. Teevad seda, mis tudub, et on õige."