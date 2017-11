Kalev/Cramost lahkunud Alar Varrakut ootab Moskva CSKA

"Ega see meeldiv ei ole, aga on reaalsus ja käib ametiga kaasas," rääkis Varrak ERR-ile vallandamisest. "Treener peab olema sellisteks asjadeks valmis. Ma ütlen uuesti, minu arvates oli see klubi poolt õige otsus."

"Määravaks sai see, et ootused ja reaalsed tulemused ei olnud balansis," tõdes Varrak. "Me oleme olnud väga lähedal, siin ei ole palju vaja - kui analüüsida kaotatud mänge, oleme võitnud kõik esimesed veerandajad ja teised poolajad. Laias laastus mingeid suuri probleeme pole. Nižni Novgorodi mäng [Kalev/Cramo kaotas 85:103] oli täielik põrumine nii treeneri kui julgen väita, et ka mõne mängija poolt, aga selliseid mänge tuleb sisse."

"Ma ei tea, kuidas seda kutsuda, aga tundsin, et tahaks natuke mingit värskendust ajju. Suvel otsisin väga aktiivselt võimalust minna kuskile tippklubisse abitreeneriks. See pole nii kerge ülesanne kui pealtnäha tundub - kõigil on omad abitreenerid ja tihtipeale mängib ka rahvus rolli. Ülemused [Kalev/Cramos] olid sellega kursis ja meil oli kokkulepe, et kui ma leian midagi huvitavat, siis nad lasevad mul minna ja toovad kellegi teise."

"Arvan, et proovin selle ikkagi ellu viia," jätkas Varrak. "Nüüd peaks natuke olema aega seda teha, ülemused lubasid lisaks emotsionaalsele poolele seda projekti toetada ka majanduslikult. Loodan, et saan juba varsti kuskil olla."

Kogu jutust järeldades võib öelda, et saad oma karjääris teha märksa põnevama sammu edasi? "Ma ütlen seda, et paljud välistreenerid oleks nõus Kalev/Cramo peatreenerikohale tulema jooksujalu. Kalev/Cramo koht kui selline on põnev. Proovin [nüüd] vaadata korvpalli ka muu nurga alt, mind huvitab, kuidas seda teevad tippude tipud."

"Ma ei saa öelda, et midagi on soolas, aga Moskva CSKA-ga on kontakti olnud ja olnud ka varasemalt," kinnitas Tallinna klubi viiel korral Eesti meistriks viinud Varrak. "Nüüd sai nendega uuesti räägitud ja nad olid väga positiivsed. Järgmise nädala alguses pidime uuesti rääkima, nad arvasid küll, et saab minna, tuleb lihtsalt kokku leppida, et kuna ja kauaks."