Reim Vanuatu matši eel: meeskond on paremas seisus kui mängus Fidžiga

Milline vastane meid ees ootab, on meil nende kohta üldse infot? "Mingisugust infot ikka on, aga nagu selliste riikidega ikka, siis me ei tea, kui hästi seda infot usaldada," tõdes koondise peatreener Martin Reim.

"Need mängud, mida näinud oleme, on üle aasta tagused, meie andmetel mängisid nad viimase ametliku mängu üle aasta tagasi suvekuudel. Sellest ajast on kindlasti võinud palju muutuda ja neil on ka uus treener. Teame natuke, mis tüüpi mängijaid nad endast kujutavad, mis iseloomuga see mäng olla võib, aga taktikalise poole pealt tuleb jällegi keskenduda oma mängule."

Millel võiks homme väljakul rõhk olla? "Kõigepealt näeme enne mängu ka väljakut. Nagu siin tavaks on saanud, ega me seal mänguväljakul treeningut pole teha saanud," tunnistas Reim. "Kui vähegi lubab, peame kindlasti oma palliga mängu parandama. Need paar päeva, mis on möödunud eelmisest mängust möödunud, oleme saanud nendest asjadest rääkida ja mingites olukordades tuleb teha vigade parandus. Kindlasti on ka uusi mängijaid väljakul, kellele on sellist taktikat mängida esmakordne kogemus."

Kas meeskond on paremas seisus kui ta Fidži mängus? "Eks me ole kindlasti rohkem harjunud kliimaga ja siin olemisega," kinnitas koondise peatreener. "Samas on keeruline treeningute pealt öelda, tänasel väljakul sai trenni teha, aga kvaliteedi osas ei saanud kindlasti kindlat pilti. Emotsioon oli treeningul hea, arvan, et mängijad on paremas seisus kui nad olid eelmine mäng."