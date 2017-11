Läti korvpallilootus on Barcelona tiimis pettunud

Tema sõnul saab tal detsembris täis vajalik hulk aastaid klubis, et ta läheb edaspidi arvesse kohaliku mängumehena. Noormees ise loodab, et see avab talle ka rohkem võimalusi väljakule pääseda.

Ta lisas: "Ma olen veidi pettunud, kuna mulle lubati mänguaega 10-15 minutit igas ACB liiga mängus, kuid mõistan, et klubil on raskusi seda lubadust täita nelja kohaliku mängija reegli tõttu."

