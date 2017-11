MM-finaalturniirile pääsenud Austraalia jäi peatreenerita

"Pärast pikka mõtlemist olen otsustanud, et minu teekond Austraalia peatreenerina on lõppenud," rääkis 52-aastane Postecoglou Sydney's toimunud pressikonverentsil. "Ma olen mitmel korral toonitanud, et see on olnud minu elu suurim privileeg, aga mitte selline lõpp, mida oleksin alustades ette kujutanud. Sellegipoolest tean, et nüüd on saabunud aeg lahkuda ja see on õige otsus."

Postecoglou sai Austraalia peatreeneriks 2013. aasta oktoobris ning juhendas koondist 2014. aasta MM-il, kus jäädi alagrupis alla nii Tšiilile, Hollandile kui Hispaaniale. Järgmisel aastal võitis Austraalia Aasia meistrivõistlused.

"Ma olen pettunud ja veidi hämmeldunud, aga ma saan aru, et mõnikord jõutakse punkti, millest edasi liikumiseks on vaja ette võtta midagi teistsugust," sõnas Austraalia jalgpalliliidu juht David Gallop. "Minu privileeg on Anget kogu Austraalia jalgpalliüldsuse nimel tehtud töö eest tänada."

Austraalia meedia arvates on Postecogloust vabanenud toolile valmis istuma nii endine koondislane Tony Popovic, kes juhendab praegu Türgi kõrgliigaklubi Karabükspor kui Graham Arnold, kes on riigi valitseva meistri Sydney FC loots.