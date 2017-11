Sevilla leidis inspiratsiooni peatreeneri dramaatilisest avaldusest

Eilses Meistrite liiga kohtumises jäi Sevilla esimesel poolajal Liverpooli vastu 0:3 kaotusseisu ning erinevad Inglismaa ja Hispaania väljaanded kirjutavad, et Berizzo andis diagnoosist mängijatele teada poolajapausil. Teisel poolajal suutis Sevilla kohtumise viigistada ning Guido Pizarro üleminutite väravat jooksid mängijad tähistama koos Berizzoga.

"Eduardo Berizzol on diagnoositud eesnäärme adenokartsinoom," kinnitas klubi täna hommikul pressiteate vahendusel. "Edasine ravi sõltub ühtlasi edasistest uuringutest. Me soovime talle kiiret paranemist."

"Me pidime teisel poolajal mängu naasma teistsuguse suhtumisega," rääkis kohtumise järel Sevilla poolkaitsja Ever Banega. "Pidime seda tegema fännide ja peatreeneri jaoks, kes on alati meid toetanud. Meie peatreener on ka meie suurim fänn. Ta on meid õigele teele suunanud ja me jääme tema selja taha seisma."

Eelmisel kolmel hooajal Vigo juhendajaks olnud 48-aastane argentiinlane istus Sevilla peatreeneritoolile sellel suvel.