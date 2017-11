Kubicat ootab ees testisõit ja võimalik leping Williamsiga

Strolli koht on uue hooaja Williamsi tiimis juba kindel ning 22-aastane Sirotkin on meeskonna järelkasvuprojekti liige. Noormehe selja taga on Venemaa miljardäri Boris Rotenbergi näol ka võimas rahastaja.

Testi peamiseks eesmärgiks on järgmiseks aastaks Pirelli rehvide katsetamine, kuid Williams soovib pilgu peale heita ka Kubica võimetele, et teha lõpuks otsus, kas poolakas saab brasiillase Felipe Massa asendajaks.

Briti tiim andis oma pressiteates infot, et lisaks 32-aastasele Kubicale on kahel päeval peetaval testil osalemas ka venelane Sergei Sirotkin ning tiimi palgaline sõitja Lance Stroll, kirjutab Reuters.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel