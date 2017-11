Endine Infoneti tegevjuht lõi uue jalgpallikooli

"Tahaksin teile teatada, et FC Tallinna jalgpallikool on avatud," kirjutas Altosar oma Facebooki kontol. "Tahan tänada kõiki lastevanemaid, kes on oma otsuse teinud meie kasuks ja loodan väga, et te ei pea seda valikut kahetsema."

Altosar teatas, et klubis on alla 7-aastaste laste kuutasu 43 eurot, vanematel 50 eurot kuus, kirjutab Soccernet.ee.

Lastevõistkondade kõrvalt on FC Tallinnal ka täiskasvanute tiim, mida juhendab tänavuse hooaja järel tippjalgpallist loobunud meistriliiga rekordimees Andrei Kalimullin.