Anett Kontaveit on juba kordusmatšiks valmis: ega mina ei pelga!

Kontaveidi sõnul tegi mängu eriliseks juba see teadmine, et tribüünid olid eestlasi täis ja kohal oli ka suur hulk tuttavaid.

"See atmosfäär oli midagi muud ja ma võitlesin iga punkt kuni lõpuni. Kaia mängis tõesti väga kindlalt ja ma ise tundsin, et mul oli lõpus veidi toss väljas. Ma puhkasin vahepeal ja pole täiskoormusega trenni teinud. Lõpus Kaia domineeris väga võimsalt," kiitis Kontaveit kogenumat kolleegi.

