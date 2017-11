Kaia Kanepi: soe tunne oli nii suure hulga kodupubliku ees mängida

"Pidi kõvasti pingutama ja väga hästi mängima, et võita. Usun, et Anett tundis sama. Suutsime näidata tasavägist mängu publikule," lisas Kanepi.

"Enne seda, kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin, et mul on nii suur au sellisel üritusel osaleda ja Saku Suurhallis nii suurele hulgale kodupublikule tennist mängida. See oli soe tunne ja enne mängu oli tuju hea," sõnas Kanepi pärast mängu.

