Noorte sulgpallikoondis alustas EM-i võiduga Leedu üle

Kahes üksikmängus sai võidud Eesti, kui Hans Kristjan Pilve võitis Jonas Petkuse 21:16, 21:13 ja Arina Krõlova Vitalija Movsovici 21:14, 21:11. Naiste paarismängus läks võit Leedule, Gabija Mockute ja Vitalija Movsovic alistasid Ramona Üpruse ja Catlyn Kruusi 21:16, 21:19. Otsustava võidu tõi Eestile tasavägine meeste paarismäng, milles Artur Ajupov ja Tauri Kilk said jagu Danielius Berzanskisest ja Layrynas Borusasest 19:21, 21:16, 21:19. Viimases segapaarismängus jäid peale leedulased.

Koondise peatreener Rainer Kaljumäe tõdes, et päris rahule tänase mänguga ei saa jääda: “Meie nooremad mängijad ei suutnud pingelises situatsioonis enda parimat mängu näidata, kindlasti oli see neile kasulik õppetund edasiseks. Kuid kokkuvõttes võit on võit.”

Homme mängib Eesti Ungari noortega. Kaljumäe hinnangul on Ungari võistkonnas väga tugevad just tüdrukud, mistõttu kui suudetakse noormeestega mänguliigid enda kasuks pöörata on võimalus homme ka Ungari vastu. Täna jäi Ungari alla 1:4 alagrupi favoriidile Taanile.