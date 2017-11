Naiste karikavõistlustel algab esimene poolfinaalseeria

Kui TTÜ ja TLÜ poolfinaalmängude toimumisajad ei ole veel selgunud, siis Tartu ja Kohila alustavad seeriat juba kolmapäeval kell 19 Tartu Ülikooli Spordihoones. Korduskohtumine leiab aset 1. detsembril kell 19 Kohilas. Edasipääseja selgitamisel vaadatakse karikavõistlustel esmalt võitude ja seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe). Kui võidud ja punktid on võrdsed, selgitab võitja kuldne geim.

