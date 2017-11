Juhkami võrdleb Prantsusmaa vollesarja Inglismaa Premier League'iga

Eesti võrkpallikoondise nurgaründaja Martti Juhkami on eluga Prantsusmaal rahul ning arvab, et sellel hooajal on tase tema senise karjääri kõige kõrgem.

Martti Juhkami koduklubi Tourcoing on Prantsusmaa võrkpalli kõrgliigas kuue vooru järel kuuendal kohal, liider Chaumont jääb viie punkti kaugusele. Tasavägises liigas kuuest mängust kolm võitnud meeskonnas on eestlasest nurgaründajal väga oluline roll. Viimati tõusis ta 3:0 võidumängus Nice'i üle 18 punktiga klubi resultatiivseimaks. Varem Austria ja Saksamaa kõrgliigas ning Prantsusmaa esiliigas mänginud 29-aastane Juhkami jääb hooaja algusega nii personaalses plaanis kui ka klubi vaatevinklist rahule.

"Kodusaalis pole küll võitu saavutanud, aga kui tabeliseisu vaadata, on kõik kodumängud olnud esimese kolme meeskonnaga," tõdes Juhkami intervjuus Vikerraadiole. "Välismängudes oleme olnud suhteliselt edukad, saavutanud kolm võitu ja võtnud maksimaalsed üheksa punkti - nurisemiseks pole põhjust. Sel nädalavahetusel on meile paras vastane, külla tuleb Ajaccio ja usun, et oleme võimelised neid võitma."

"Minu meeskonda sulandumine läks küll äärmiselt edukalt," kinnitas Juhkami. "Kuna tegin kogu ettevalmistuse meeskonnaga kaasa, aitab see alati meeskonna sisekliimat kohe alguses tõsta. Vigastustega pole hetkel probleemi, ei saa öelda, et midagi oleks halvasti. Saan endast maksimumi anda ja eks ole näha, kuhu see välja viib."

Kas tunned, et see klubi ja Prantsusmaa kõrgliiga on sinu arengut ja kõiki aspekte silmas pidades õige koht? "Jah, ise olen küll väga rahul. Arvan, et sellel hooajal on tase minu karjääri kõige kõrgem. Iganädalased keerulised mängud panevad igapäevaselt maksimumini pingutama. Olen väga rahul."

"Ma tooks võrdluse Inglismaa [jalgpalli kõrgliiga] Premier League'iga - iganädalased üllatustulemused polegi enam nii üllatuslikud, teatakse, et kõik on võimelised kõiki võitma ja arvan, et publikule teeb selle jälgimine head meelt," iseloomustas Juhkami Prantsusmaa kõrgliiga taset.

Lisaks Juhkamile mängib Prantsusmaa kõrgliigas veel kolm eestlast. Ardo Kreek ja Pariis on praegu neljandal kohal, teine temporündaja Andri Aganits oma meeskonna Montpellier'ga kohe nende kannul. Raske on olnud hooaja algus Eesti koondise kapteni Kert Toobali ja Rennes'i jaoks – kuuest kohtumisest vaid ühe võitnud klubi on praegu viimane ehk 12.

Rennes'i saatus läheb Juhkamile eriti korda, sest mängis veel üle-eelmisel hooajal samas meeskonnas Toobali kõrval. Siis saadi esiliiga finaalis dramaatiline kaotus. Sel kevadel õnnestus Rennes'il esiliigast välja murda ning Juhkami sõnul pole vaatamata raskele algusele kõrgliigas play-off'i jõudmine sugugi võimatu.

"Kui Rennes'i silmas pidada, andis see üks võit neile päris palju eneseusku," arvab Juhkami. "Praegu on hooaeg veel varajases staadiumis ja vahed ei ole veel nii suured, nende jaoks ei ole veel kõik kadunud. Selge on see, et iga nädalavahetusega, kui võitu juurde ei saada, läheb aina raskemaks."

"Kui nüüd võrrelda Pariisi ja Montpellier'd, kus mängivad Kreek ja Aganits, on need ikkagi tippmeeskonnad. Nagu hooaja algus on näidanud, on Pariis sellel hooajal ainult võidumõtetega. Montpellier tegi hooaja alguses ka väga ilusat mängu, nüüd on natukene koperdanud, aga usun, et nende meeskond on piisavalt tugev, et sekkuda kõrgesse mängu."

Kui sa vaatad seda, kui palju mängib Eesti võrkpallureid välismaal, kas see üldpilt on rõõmustav? "Ma arvan küll, et see pilt on rõõmustav," sõnas koondise nurgaründaja. "Enamus mängijaid saavad palju mänguaega ja on meeskonnas tähtsas rollis. Eks välismaal lihtsalt pingil olemine - võib alati vaielda, kas on hea otsus või mitte, noorel mängijal on ka pingil palju õppida - aga usun, et pikemas perspektiivis Eesti võrkpall ainult võidab sellest, kui on palju mängijaid välismaal. Kindlasti läheb mingi osa hiljem tagasi Eestisse ja viib teadmised tagasi kodumaale."