Viimsi ihkab Tallinnalt revanši, Coop testib Põlva klubide duellis Servitit

Käsipalli meeste meistriliiga põhiturniiril algab teine ring. Järgmise seitsme vooru järel jagunevad kaheksa meeskonda vaheturniiri jaoks kaheks nelikuks. Et tänavu tundub medalinõudlejaid olevat rohkem kui varem, siis hakkab iga punkt enam hinda minema. 8. voorus peetakse kolmapäeval kolm kohtumist ning neljapäeval üks.

Avaringi järel juhib täisedu 14 punktiga tiitlikaitsja Põlva Serviti. Tihedas reas järgnevad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC 10, Põlva Coop ja HC Tallinn 8 silmaga. HC Viimsi/Tööriistamarketil on neli punkti ning Aruküla/Audentesel ja SK Tapal üks.

Meistriliiga parimad snaiprid on hetkel Kaimar Lees (Tapa) 64, Tõnis Kase (Coop) 50 ja Marko Slastinovski (Tallinn) 43 väravaga. Neile järgnevad Timo Raukas (Aruküla/Audentes) 42 ja Vahur Oolup

SK Tapa peatreener Elmu Koppelmann on rahul resultatiivsega

Mullune hõbe ja hetkelgi teisel astmel olev HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustab kolmapäeval SK Tapat. Tänavuses avavoorus andsid tapalased kodusaalis korraliku lahingu ja kaotasid vaid 25:31 (11:18). Viimasel kahel hooajal on kahe meeskonna vahe vaid korra väiksem – viieväravaline – olnud.

"Võibolla polnud too meie avaringi parim mäng, aga hästi tegutsesime küll," sõnas Tapa peatreener Elmu Koppelmann. "Kehra on loomulikult raske vastane ja minu silmis on neil suur potentsiaal. Aga neil oli avaringis ka mitmeid ärakukkumisi, mis võisid olla suhtumisest tingitud. Igal juhul läheme andma ja lootma parimat."

Tapa viskas avaringiga 193 väravat, mis peaaegu samal pulgal oluliselt kõrgemal paiknevate HC Tallinna ja Viljandi HC-ga. "Valmistab suurt rõõmu kui rünnak toimib ja oskame visata. Aga teiselpool platsi on meil probleemid, viimasteski mängudes seisis meil väravas platsimängija. Otsime sellele murele lahendust ja kui leiame, usun ka punktisaagi kasvu," lisas Koppelmann.

Kehralaste ridadesse naaseb Uku-Tanel Laast

Tapalaste ülesannet ei tee kindlasti kergemaks tõsiasi, et pea kahekuulise pausi järel naaseb vastaste ridadesse Uku-Tanel Laast. "Uku on sada protsenti terve ja valmis," kinnitas kehralaste peatreener Kaupo Liiva. "Tema naasmine annab meile palju juurde – lisaks Uku targale mängujuhtimisoskusele, saame nüüd Kaspar Leesi jälle oma kohale liigutada ehk loodame äärtelt palju ohtlikumad olla."

Liiva tunnistas, et kolmapäevasest liigamängust enam on mõtted juba lähitulevikus. "Esmalt Serviti liigas ja siis sama meeskond karika poolfinaalis – järgmisel nädalal on ees tõsised testid. Tahaks kodusaalis toimuvat finaalturniiri võita ja ega karikavõistlustele olegi mõtet muu kui võiduplaaniga minna."

Teistes kolmapäevastes mängudes selgus avavooru vastasseisudes võitja selgema vahega. Põlva-derbis alistas Serviti septembri keskel Coopi 37:23 (17:8) ning Viljandi HC oli Aruküla/Audentesest üle 31:20 (15:9).

Pinnonen ootab rohkem väravaid, Lepp vähem vigastusi

Mullune neljas, ent tänavu avaringist vaid neli punkti kogunud HC Viimsi/Tööriistamarket võtab neljapäeval kodusaalis vastu HC Tallinna. Septembris said pealinlased klubi meistriliigadebüüdil magusa 22:19 (9:9) võidu. Resultatiivseimad olid toona vastavalt Marko Slastinovski 9 ja Aleksander Oganezov 8 tabamusega.

"Rääkisime siin meeskonnaga just tõsiasjas, et nelja punktiga avaringist ei saa kuidagi rahul olla," sõnas viimsilaste peatreener Ain Pinnonen. "Tuleb võtta rohkem, aga selleks peame heale väravavahtide tööle ja kaitsele oluliselt parandama realiseerimist rünnakul. Neljapäeval peame Tallinna kiiret mängu ja nooruse uljust ohjeldama ning oma suurema kogemuse maksma panema."

HC Tallinn kaotas viimases voorus valusalt Viljandile ja eelmisel nädalal pudenes karikasarjast Serviti vastu. Peatreener Jüri Lepp lausus, et kaheksa punkti avaringist rahulolu ei valmista: "Ise lootsin kümmet silma, aga mõned punktid libisesid valusalt käest. Kui hooaja eel tundus koosseis lai, siis vigastused on meid räsinud kõvasti – võibolla oleme ise kuskil midagi valesti teinud või siis on ebaõnne palju."

Eelmisel nädalal Serviti-mängudes ei teinud kaasa põhipommitaja Slastinovski ja ilmselt jääb aasta lõpuni eemale Sander Sven Annula. "Marko jäi pärast Balti liigat haigeks, aga loodetavasti on neljapäevaks kosunud," selgitas Lepp. "Kui iga mäng on kolm-neli meest väljas, siis pole lihtne. Aga tuumik on siiski olemas ja oleme võitlusvalmis!"

Eesti meistriliiga 8. voor:

22.11. 19:00 Põlva Coop – Põlva Serviti

22.11. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – SK Tapa

22.11. 19:00 Viljandi HC – Aruküla/Audentes

23.11. 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Tallinn