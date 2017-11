TÄNA | Kontaveit ja Kanepi võtavad üksteiselt mõõtu näidismatšis

"Meil on mingil määral sarnased, mingil määral erinevad stiilid ja me pole tõesti nii ammu kohtunud," ei osanud Kontaveit eilses intervjuus ERR-ile favoriiti välja tuua. "Üks asi on see, mis võib paberil tunduda, teine asi see, kuidas see reaalselt välja näeb, kui me omavahel mängime."

"Ma ei ole sellist asja kunagi varem teinud ega kogenud, Eestis varem nii suure publiku ees mänginud," tõdes Kanepi. "Anett mängib kindlasti tunduvalt paremini kui siis, kui ma ammu aega tagasi tema vastu mängisin, loomulikult on ta edasi arenenud."

Omavahel on Kontaveit ja Kanepi kohtunud ühe korra - 2010. aastal, kui Kontaveit oli veel 14-aastane.