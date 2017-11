Oper Vanuatu mängu eel: mingi ülevaade on vastastest olemas

Kuidas on Okeaanias kohanemine läinud? "Oleme nüüd olnud juba neli-viis päeva. Eks mõned võtavad seda kergemini, teised raskemini. Päris perfektne ei ole, aga enam-vähem," sõnas koondise treener Andres Oper.

Millega oled võistkonna kallal enim vaeva näinud – kas kohanemise või millegi muuga? "Oleme proovinud leida balanssi ajavahega kohanemisega. Kuna mäng oli üpris reisile otsa, oli vaja, et mängijad oleksid värsked, ei saanud neist viimast välja pigistada. On rohkem selline aklimatiseerumine pigem," arutles Oper.

Kui keeruline on olnud vastaste kohta teada saada? "Mingid mängud oleme ju läbi vaadanud, mingi ülevaade ikkagi on olemas," ütles Oper. "Nad on mänginud Uus-Meremaaga, kellega meie oleme mänginud ja kelle taset me võib-olla teame paremini. Ülevaade on ikka olemas, päris üllatust midagi ei ole. Fidžil ei olnud nende parimat meest, aga kas see oleks midagi muutnud? Meil ju samamoodi pole. Me tahtsime pigem anda võimalust nendele mängijatele, kelle kaasa võtsime, ja poisid kasutasid selle ilusti ära."

Vanuatu – Eesti maavõistlus algab 23. novembril Eesti aja järgi kell 5.