Ronaldo võib täna üle lüüa iseenda kahe aasta taguse rekordi

Vastavas edetabelis on terve esikolmik Ronaldo vallutatud. Lionel Messi parim aasta oli eelmine, kui ta suutis lüüa 13 väravat ja sellega on ta neljandal kohal.

Nimelt on Ronaldo löönud sel kalendriaastal Meistrite liigas 16 väravat, millega ta kordab iseenda kahe aasta tagust rekordit. Uue tipptulemuse püstitamiseks on vaja täna Nikosia APOEL-i või kahe nädala pärast Dortmundi Borussia vastu skoori teha, vahendab Soccernet.ee .

