USA-s alustab võrkpalli-NBA

"Üliõpilastele on NVA koht, kus saab ühtaegu mängida ja natuke raha teenida. Või käia mängimas töö kõrvalt. Soovime, et NVA saaks tuntuks kogu maailmas," lisas Ball.

"Professionaalse liiga loomisest on juba huvitatud sponsorid ja teisedki, kelle ideid ja teadmisi kasutada saame. Kaasa aidata lubasid nii kodumaised kui välismaa ärimehed," ütles Ball. "Loodame, et ettevõtmisest saab asja. Mina olen siis juba vana. Kõige tuntumad USA võrkpallurid jäävad edasi Euroopasse, arvestame esialgu vaid noortega ja nendega, kes pole veel tuntud võrkpalliliigade tasemel, kuid tahavad oma oskusi edendada."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel