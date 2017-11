Saliste: loodan, et Reim annab mulle võimaluse

Fidži vastu sekkus Saliste mängu 84. minutil vahetusest. "Nii palju, kui oli võimalust mängida, sulandusin mängu väga hästi sisse ja väga hea tunne oli see debüüt ära teha," rõõmustas Saliste. "Mulle väga meeldib see mänguplaan. Mu üks plusse on vastupidavus ja rünnakule lülitumine, seda saab selle taktikaga teha väga hästi. Usun, et sain esimeses mängus väga hästi hakkama."

Millised on eesmärgid järgnevaks kaheks kohtumiseks Vanuatu ja Uus-Kaledooniaga? "Loodan, et [peatreener Martin] Reim annab mulle võimaluse ja kindlasti üritan seda sada protsenti ära kasutada," lubas Saliste. "Kuna kuumus on siin 30-35 kraadi, tuleb targalt mängida. Usun, et saame hakkama."

Kas sellistes rasketes tingimustes on taastumine ka teistsugune? "Taastume ikka samamoodi, tuleb õigesti süüa ja magada, aga väljakul tuleb teha võib-olla targemaid otsuseid, ei saa tormata igale poole nii palju kui Eestis oled harjunud," selgitas Saliste. "Kui oma ülesanded ära täidame, on tulemus ka vastav."

Vanuatu – Eesti maavõistlus algab 23. novembril Eesti aja järgi kell 5.