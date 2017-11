Westbrookile küünarnukiga näkku löönud Cousins eemaldati mängust

Cousins eemaldati jõulise ebasportliku vea tõttu viis minutit enne kolmanda veerandaja lõppu. Nimelt lõi Cousins pärast lauapalli võtmist küünarnukiga Russell Westbrooki näkku ning Westbrook lamas küll mõnda aega maas, aga suutis siiski kohtumise lõpetada. Kohtunikud vaatasid olukorra videost üle ning otsustasid Cousinsi mängust eemaldada. Platsil oldud 26 minutiga tõi Cousins 18 punkti ja võttis üheksa lauapalli.

