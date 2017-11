Hokiliidu juht: KHL peab välismaalased olümpiale laskma

"Ma olen kindel, et mängijad - soomlased, rootslased, tšehhid ja ülejäänud, kes on olümpiale pääsenud - tahavad sinna minna ja oma riike olümpiamängudel esindada," jätkas alaliidu juht. "Kui seda mitte lasta teha, siis annaks see vale signaali."

"Me loodame, et ROK teeb PyeongChangi osas Venemaad soosiva otsuse," sõnas Fasel TASS-ile. "Jäähokis pole meil suuri dopinguprobleeme ning McLareni raportis ei viidatud ühelegi meesjäähokimängijale."

