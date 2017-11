Janari Jõesaar loobus viimasel hetkel koondisest

Eelseisvas valiksarjas koondise peatreenerina jätkava Tiit Soku käsutuses on suurem osa meie paremaid korvpallureid. Eemale jäävad vigastust raviv Siim-Sander Vene, USA-s ülikooli eest mängivad Maik-Kalev Kotsar ja Rauno Nurger ning värskelt ka Janari Jõesaar.

"Viis minutit enne treeningut sain mina teada, et ta ikkagi ei saa - tal jalg valutab. Ülejäänud mehed on kohal ja tahtmist täis," lausus Sokk intervjuus ETV-le.

Rahvusmeeskond on sel sügisel enam kui kümneaastase pausi järel taas olukorras, kus valikmängud peetakse klubihooaja sees ja mitte suve lõpus. Korvpalluritele pakub see vaheldust ja võimalust kodus käia.

"Koondis on ju tegelikult vabatahtlik, aga koondist on ikka hea esindada ja saab olema tore nädal," lausus Rain Veideman.

"Seda ei saagi enam ettevalmistuseks nimetada," ütles Sokk. "Eks ta vähe teistmoodi on. Kõikidel on tegelikult sama olukord. Taktika jaoks on kolm-neli nädalat, see tuleb nüüd kahe päevaga ära teha."

Koondisega liitunud 13 mängija hulgas on nii rahvusmeeskonna üle 30-aastaseid veterane kui ka debütante nagu meeskonna noorimana 18-aastane Matthias Tass. MM-võistluste valiksarja alustatakse reedel võõrsil Iisraeli vastu, järgmisel esmaspäeval võõrustatakse Kalevi spordihallis Suurbritanniat.

"Selles olen kindel, et iga mängu läheme 100-protsendiliselt mängima, et anda endast parimat, et võita," lubas Veideman.